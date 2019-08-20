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Средняя сумма автокредита в России выросла до 815 тыс. рублей
20 август 2019 (15:59)
УрБК, Москва, 20.08.2019. За 7 месяцев 2019 года российские банки выдали 22,07 млн кредитов на общую сумму почти 5 трлн руб. Количество новых кредитов выросло на 9%, а объемы увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
В июле 2019 года в России было выдано 3,28 млн новых кредитов на сумму более 739,82 млрд руб. Количество выданных кредитов осталось практически на уровне прошлого года, объемы снизились на 2%.
Лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент автокредитов. Количество новых автокредитов выросло на 16%, объемы выдач увеличились на 21%. В июле 2019 года было выдано 65,30 тыс. кредитов на 53,19 млрд руб. Средняя сумма нового автокредита выросла на 4%: с 786 до 815 тыс. руб.
В июле 2019 года в России было выдано 3,28 млн новых кредитов на сумму более 739,82 млрд руб. Количество выданных кредитов осталось практически на уровне прошлого года, объемы снизились на 2%.
Лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент автокредитов. Количество новых автокредитов выросло на 16%, объемы выдач увеличились на 21%. В июле 2019 года было выдано 65,30 тыс. кредитов на 53,19 млрд руб. Средняя сумма нового автокредита выросла на 4%: с 786 до 815 тыс. руб.
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