Важно

Число выданных ипотечных кредитов в РФ в июле сократилось на 26%

20 август 2019 (15:12)

В июле 2019 года в России было выдано 3,28 млн новых кредитов на сумму более 739,82 млрд руб., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Количество выданных кредитов осталось практически на уровне прошлого года, объемы снизились на 2% по сравнению с июлем прошлого года.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в сегменте жилищного кредитования. В июле количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 26% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 20%. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 8%: с 2,02 до 2,19 млн руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: