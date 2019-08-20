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Челябинское движение «СтопГОК» собрало почти 900 тыс. рублей на независимую экспертизу проектов Томинского ГОКа
20 август 2019 (15:12)
УрБК, Челябинск, 20.08.2019. Челябинское движение «СтопГОК», выступающее против строительства Томинского горно-обогатительного комбината, собрало почти 900 тыс. руб. для проведения независимой экспертизы проекта. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях движения.
Экспертизу, как заявляют общественники, будет проводить Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования — Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе.
«Друзья, мы это сделали! Несмотря на блокировку группы в ВК, несмотря на всевозможные «палки в колеса»! Сумма 800 тыс. на экспертизу для внесения на депозит (предоплата) собрана! Остальное позже, но нужно будет дособирать. Справимся!», — пишут участники движения в официальной группе социальной сети «Одноклассники».
На сегодняшний день собрано 893 тыс. руб. Всего для экспертизы потребуется 1 млн руб.
Русская медная компания (РМК) планирует построить Томинский ГОК в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. Конфликт между жителями региона и РМК из-за нового горно-обогатительного комбината длится уже несколько лет.
Экспертизу, как заявляют общественники, будет проводить Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования — Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе.
«Друзья, мы это сделали! Несмотря на блокировку группы в ВК, несмотря на всевозможные «палки в колеса»! Сумма 800 тыс. на экспертизу для внесения на депозит (предоплата) собрана! Остальное позже, но нужно будет дособирать. Справимся!», — пишут участники движения в официальной группе социальной сети «Одноклассники».
На сегодняшний день собрано 893 тыс. руб. Всего для экспертизы потребуется 1 млн руб.
Русская медная компания (РМК) планирует построить Томинский ГОК в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. Конфликт между жителями региона и РМК из-за нового горно-обогатительного комбината длится уже несколько лет.
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