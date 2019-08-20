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Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 2 коп.

20 август 2019 (14:45)

УрБК, Москва, 20.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 17,58 коп. до 66,78 руб., евро — на 2,82 коп. до 73,97 руб.

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