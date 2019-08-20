Новости дня
На трассе Екатеринбург — Тюмень возле села Малобрусянское будет перекрыта одна полоса движения
20 август 2019 (14:35)
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. На трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень возле села Малобрусянское (с 35 по 36 км) с 20 августа на время замены верхнего слоя покрытия будет перекрыта одна полоса. Перекрытие будет осуществляться в два этапа: сначала в сторону Екатеринбурга, а потом в обратную сторону, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что объезд возможен через обход Белоярского. При хорошей погоде все работы планируется завершить до конца недели.
«Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что объезд возможен через обход Белоярского. При хорошей погоде все работы планируется завершить до конца недели.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На трассе Екатеринбург — Тюмень ограничат движение из-за работ по замене верхнего слоя дорожного покрытия
- На трассе Пермь — Екатеринбург ограничат движение из-за работ по замене верхнего слоя покрытия
- На участках трассы Пермь — Екатеринбург из-за ремонтных работ введено ограничение движения
- На трассе Екатеринбург — Тюмень временно закроют движение в ночь на 8 марта
- В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Тюмень перекрыли движение из-за ДТП