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На трассе Екатеринбург — Тюмень возле села Малобрусянское будет перекрыта одна полоса движения

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. На трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень возле села Малобрусянское (с 35 по 36 км) с 20 августа на время замены верхнего слоя покрытия будет перекрыта одна полоса. Перекрытие будет осуществляться в два этапа: сначала в сторону Екатеринбурга, а потом в обратную сторону, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



«Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим», — говорится в сообщении.



Сообщается также, что объезд возможен через обход Белоярского. При хорошей погоде все работы планируется завершить до конца недели.

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