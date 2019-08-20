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Компания «ФОРЭС» внесла уточнения в Кодекс этики и служебного поведения работников

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. ООО «ФОРЭС» внесло уточнения в Кодекс этики и служебного поведения работников, сообщает пресс-служба компании.



Заместитель исполнительного директора «ФОРЭС» по юридическим вопросам Олег Григорьев рассказал, что предприятие ищет необходимый баланс между правами и обязанностями работников в части распространения информации, полученной в ходе исполнения трудовых обязанностей.



«Мы конкретизировали соответствующие положения Кодекса, где установили четкие пределы распространения соответствующей информации, в том числе в соцсетях, а также условия общения со СМИ. Одновременно в текст добавлены напоминания, что неполная или недостоверная информация может выступать оружием и нанести серьезный вред как обществу, так и другим работникам, а также повлечь установленную федеральными законами России ответственность за бездумные или целенаправленные разрушительные действия, совершенные при ее помощи», — рассказал О. Григорьев.



Как отмечают представители «ФОРЭС», Кодекс этики, вступивший в действие в начале июля, определяет основные принципы профессиональной этики сотрудников. В их числе — соблюдение правил делового поведения, добросовестность и объективность, высокое качество выполняемых работ и высокий уровень культуры общения.



Обязанности и правила служебного поведения предписывают, например, воздерживаться от действий, которые могли бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении должностных обязанностей, противодействовать проявлениям коррупции, сохранять беспристрастность.

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