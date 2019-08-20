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Число выданных ипотечных кредитов в РФ в июле сократилось на 26%

УрБК, Москва, 20.08.2019. В июле 2019 года в России было выдано 3,28 млн новых кредитов на сумму более 739,82 млрд руб., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Количество выданных кредитов осталось практически на уровне прошлого года, объемы снизились на 2% по сравнению с июлем прошлого года.



Наиболее сложная ситуация наблюдается в сегменте жилищного кредитования. В июле количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 26% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 20%. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 8%: с 2,02 до 2,19 млн руб.

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