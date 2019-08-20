Новости дня
Число выданных ипотечных кредитов в РФ в июле сократилось на 26%
20 август 2019 (13:56)
УрБК, Москва, 20.08.2019. В июле 2019 года в России было выдано 3,28 млн новых кредитов на сумму более 739,82 млрд руб., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Количество выданных кредитов осталось практически на уровне прошлого года, объемы снизились на 2% по сравнению с июлем прошлого года.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в сегменте жилищного кредитования. В июле количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 26% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 20%. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 8%: с 2,02 до 2,19 млн руб.
Количество выданных кредитов осталось практически на уровне прошлого года, объемы снизились на 2% по сравнению с июлем прошлого года.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в сегменте жилищного кредитования. В июле количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 26% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 20%. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 8%: с 2,02 до 2,19 млн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В феврале 2019 года россияне взяли кредитов на 644 млрд рублей
- В июне совокупный объем выданных кредитов в России увеличился на 38%
- В июне совокупный объем выданных кредитов в России увеличился на 38%
- Объем выдачи новых кредитов в России в апреле вырос на 47%
- ОКБ: По итогам июля объемы кредитования в России увеличились на 24%