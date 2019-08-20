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Каменского застройщика оштрафовали на 200 тыс. рублей за проведение работ рядом с объектом культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В Каменске-Уральском застройщик ООО «Добролюб» по решению суда оштрафован на 200 тыс. руб. за строительные работы рядом с Дворцом культуры железнодорожников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ранее было выдано предписание о немедленной приостановке работ на указанном участке.



«Дело в том, что строительные и земляные работы создали угрозу ухудшения состояния объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры железнодорожников», расположенного на соседнем участке», — говорится в сообщении.



Постановлением судьи Синарского районного суда Каменска-Уральского ООО «Добролюб» было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. руб.



Застройщик обжаловал решение в Свердловском областном суде. Апелляционный суд оставил его без изменения.

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