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В Екатеринбурге по ночам будут закрывать движение на ул. Шефской

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В Екатеринбурге с 20 по 30 августа в связи с ремонтными работами по ночам будут перекрывать движение по улице Шефской. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Ограничения будут действовать от ул. Фронтовых бригад до путепровода по ул. Блюхера ежедневно с 22.00 до 06.00.

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