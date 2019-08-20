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В Нижнем Тагиле уволили замглавы по городскому хозяйству и строительству Владимира Юрченко

20 август 2019 (12:52)

УрБК, Нижний Тагил, 20.08.2019. Заместитель главы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко уволен с должности. Официальной причиной ухода служащего называют достижение им предельного возраста. Однако реальным поводом считают скандал со срывом сдачи ряда городских объектов и вопросами коррупциогенного характера в адрес Юрченко.

Известно, что Владимир Юрченко проработал заместителем главы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству всего полгода. Уже 19 августа он написал заявление об уходе в связи с выходом на пенсию, которое завизировал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По неофициальной информации, Владимир Юрченко был вынужден уйти из-за внутренней проверки, которую инициировал глава Нижнего Тагила. Ряд источников предполагает, что подрядчик строительства футбольного поля для городского Центра образования № 1 — фирма «Караван», имеет отношение к сыну Владимира Юрченко. Также компания участвует в реконструкции школы № 100.

Вторую площадку в июле этого года инспектировал лично Владислав Пинаев, оставшийся неудовлетворенным ходом работ. Причем больше всего его возмутило отсутствие работников строительной компании на стройплощадке. Аналогичная ситуация была в случае с футбольным полем. Тогда же сам глава Нижнего Тагила подтвердил, что инициировал служебную проверку в отношении Владимира Юрченко. Еще чуть позже между ними произошел личный конфликт в связи со срывом строительства спортивного зала с теплым переходом в здание Нижнетагильской православной гимназии, пишет агентство «Между строк».

В мэрии Нижнего Тагила УрБК сегодня подтвердили факт увольнения замглавы горадминистрации, но отказались указать причины его ухода. При этом известно, что запущенная в отношении Владимира Юрченко проверка официально пока не закончена.

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