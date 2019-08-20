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В Нижнем Тагиле уволили замглавы по городскому хозяйству и строительству Владимира Юрченко

УрБК, Нижний Тагил, 20.08.2019. Заместитель главы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко уволен с должности. Официальной причиной ухода служащего называют достижение им предельного возраста. Однако реальным поводом считают скандал со срывом сдачи ряда городских объектов и вопросами коррупциогенного характера в адрес Юрченко.



Известно, что Владимир Юрченко проработал заместителем главы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству всего полгода. Уже 19 августа он написал заявление об уходе в связи с выходом на пенсию, которое завизировал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.



По неофициальной информации, Владимир Юрченко был вынужден уйти из-за внутренней проверки, которую инициировал глава Нижнего Тагила. Ряд источников предполагает, что подрядчик строительства футбольного поля для городского Центра образования № 1 — фирма «Караван», имеет отношение к сыну Владимира Юрченко. Также компания участвует в реконструкции школы № 100.



Вторую площадку в июле этого года инспектировал лично Владислав Пинаев, оставшийся неудовлетворенным ходом работ. Причем больше всего его возмутило отсутствие работников строительной компании на стройплощадке. Аналогичная ситуация была в случае с футбольным полем. Тогда же сам глава Нижнего Тагила подтвердил, что инициировал служебную проверку в отношении Владимира Юрченко. Еще чуть позже между ними произошел личный конфликт в связи со срывом строительства спортивного зала с теплым переходом в здание Нижнетагильской православной гимназии, пишет агентство «Между строк».



В мэрии Нижнего Тагила УрБК сегодня подтвердили факт увольнения замглавы горадминистрации, но отказались указать причины его ухода. При этом известно, что запущенная в отношении Владимира Юрченко проверка официально пока не закончена.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:52</span><br /><strong>В Нижнем Тагиле уволили замглавы по городскому хозяйству и строительству Владимира Юрченко</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Нижний Тагил, 20.08.2019. Заместитель главы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко уволен с должности. Официальной причиной ухода служащего называют достижение им предельного возраста. Однако реальным поводом считают скандал со срывом сдачи ряда городских объектов и вопросами коррупциогенного характера в адрес Юрченко.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089278-v-nizhnem-tagile-uvolili-zamglavy-po-gorodskomu-hozyaystvu-i-stroitelstvu-vladimira-yurchenko.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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