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Белоярское МУП «Новые технологии» выплатит более 8 млн рублей за загрязнение водоохранной зоны

20 август 2019 (12:33)

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. Суд взыскал с МУП «Новые технологии Белоярского городского округа» 8,1 млн руб. в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате загрязнения земель в водоохранной зоне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Муниципальное предприятие при эксплуатации очистных сооружений допустило факт перелива неочищенных сточных вод на земельный участок, находящийся в водоохранной зоне реки Пышма. В результате произошло заболачивание земель площадью более 3 тыс. кв. м.», — говорится в сообщении.

Предприятие обязано провести рекультивацию нарушенных земель и выплатить в пользу бюджета сумму причиненного ущерба в размере 8,1 млн руб.

Решение суда в законную силу не вступило.

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