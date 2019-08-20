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Белоярское МУП «Новые технологии» выплатит более 8 млн рублей за загрязнение водоохранной зоны
20 август 2019 (12:33)
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. Суд взыскал с МУП «Новые технологии Белоярского городского округа» 8,1 млн руб. в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате загрязнения земель в водоохранной зоне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Муниципальное предприятие при эксплуатации очистных сооружений допустило факт перелива неочищенных сточных вод на земельный участок, находящийся в водоохранной зоне реки Пышма. В результате произошло заболачивание земель площадью более 3 тыс. кв. м.», — говорится в сообщении.
Предприятие обязано провести рекультивацию нарушенных земель и выплатить в пользу бюджета сумму причиненного ущерба в размере 8,1 млн руб.
Решение суда в законную силу не вступило.
«Муниципальное предприятие при эксплуатации очистных сооружений допустило факт перелива неочищенных сточных вод на земельный участок, находящийся в водоохранной зоне реки Пышма. В результате произошло заболачивание земель площадью более 3 тыс. кв. м.», — говорится в сообщении.
Предприятие обязано провести рекультивацию нарушенных земель и выплатить в пользу бюджета сумму причиненного ущерба в размере 8,1 млн руб.
Решение суда в законную силу не вступило.
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