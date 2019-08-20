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В России предлагают блокировать карты при получении подозрительных средств

Ассоциация банков России (АБР) планирует обсудить на заседании 27 августа возможность блокировки банковских карт при подозрительных транзакциях. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова.



Предлагается продумать механизм, который даст возможность банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками.



По словам Алексея Войлукова, в настоящее время заморозить средства на счете можно только в момент списания из банка отправителя.



«И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет», — поясняет вице-президента АБР.

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