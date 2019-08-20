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В России предлагают блокировать карты при получении подозрительных средств
20 август 2019 (12:03)
Ассоциация банков России (АБР) планирует обсудить на заседании 27 августа возможность блокировки банковских карт при подозрительных транзакциях. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова.
Предлагается продумать механизм, который даст возможность банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками.
По словам Алексея Войлукова, в настоящее время заморозить средства на счете можно только в момент списания из банка отправителя.
«И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет», — поясняет вице-президента АБР.
Предлагается продумать механизм, который даст возможность банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками.
По словам Алексея Войлукова, в настоящее время заморозить средства на счете можно только в момент списания из банка отправителя.
«И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет», — поясняет вице-президента АБР.
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