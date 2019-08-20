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В Екатеринбурге 26 августа откроют движение по улице 8 Марта

20 август 2019 (11:52)

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В Екатеринбурге с 26 августа проезд по участку дороги от улицы 8 Марта от дома № 104 по улице 8 Марта (муниципальный театр балета «Щелкунчик») до улицы Фрунзе будет открыт для движения автотранспорта, сообщается на официальном городском портале.

«Окончание дорожных работ и открытие проезда для автотранспорта запланировано на 06.00 26 августа 2019 года. Просьба к водителям обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут передвижения», — говорится в сообщении.

Ранее движение по данному участку было закрыто из-за ремонта проезжей части, который осуществляло Городское управление дорожно-строительных работ.

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