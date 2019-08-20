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В Озерске состоится торжественная закладка капсулы в честь начала строительства Ледовой академии «Высота»

УрБК, Челябинск, 20.08.2019. В Озерске 21 августа в 16.00 по адресу ул. Кирова, 16 «А» состоится торжественная закладка капсулы в честь начала строительства Ледовой академии «Высота». Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Участие в мероприятии примут глава Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров, представители производственного объединения «Маяк» (входит в ГК «Росатом»), глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.



Соглашение о строительстве Ледовой академии «Высота» было подписано Группой ЧТПЗ, ГК «Росатом» и правительством Челябинской области в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Согласно документу, к марту 2021 года в Озерске будет построен многофункциональный спортивный комплекс общей площадью 10 тыс. кв. м., отвечающий всем современным стандартам и требованиям.



После торжественного мероприятия состоится пресс-подход, в ходе которого представители сторон соглашения ответят на вопросы журналистов.

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