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В Озерске состоится торжественная закладка капсулы в честь начала строительства Ледовой академии «Высота»
20 август 2019 (10:32)
УрБК, Челябинск, 20.08.2019. В Озерске 21 августа в 16.00 по адресу ул. Кирова, 16 «А» состоится торжественная закладка капсулы в честь начала строительства Ледовой академии «Высота». Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
Участие в мероприятии примут глава Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров, представители производственного объединения «Маяк» (входит в ГК «Росатом»), глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.
Соглашение о строительстве Ледовой академии «Высота» было подписано Группой ЧТПЗ, ГК «Росатом» и правительством Челябинской области в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Согласно документу, к марту 2021 года в Озерске будет построен многофункциональный спортивный комплекс общей площадью 10 тыс. кв. м., отвечающий всем современным стандартам и требованиям.
После торжественного мероприятия состоится пресс-подход, в ходе которого представители сторон соглашения ответят на вопросы журналистов.
Участие в мероприятии примут глава Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров, представители производственного объединения «Маяк» (входит в ГК «Росатом»), глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.
Соглашение о строительстве Ледовой академии «Высота» было подписано Группой ЧТПЗ, ГК «Росатом» и правительством Челябинской области в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Согласно документу, к марту 2021 года в Озерске будет построен многофункциональный спортивный комплекс общей площадью 10 тыс. кв. м., отвечающий всем современным стандартам и требованиям.
После торжественного мероприятия состоится пресс-подход, в ходе которого представители сторон соглашения ответят на вопросы журналистов.
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