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В Екатеринбурге аренда жилья за месяц подорожала на 8%
20 август 2019 (10:12)
УрБК, Москва 20.08.2019. В Екатеринбурге аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир в августе подорожала на 8% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 22,9 тыс. руб. и 31,8 тыс. руб. соответственно. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ЦИАН.
«Ключевым фактором мог стать новостной фон об изменении цен на новостройки и вторичное жилье: с 1 июля вступило в силу изменение законодательства об обязательном использовании застройщиками эскроу-счетов при привлечении средств физических лиц», — комментирует руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
По его словам, многие арендодатели решили вывести квартиры на 1-2 тыс. дороже, что и обеспечило более высокий, чем обычно, месячный прирост. Вторым фактором могла стать погода: из-за непривычно холодного лета деловой сезон во многих регионах начался раньше.
«Ключевым фактором мог стать новостной фон об изменении цен на новостройки и вторичное жилье: с 1 июля вступило в силу изменение законодательства об обязательном использовании застройщиками эскроу-счетов при привлечении средств физических лиц», — комментирует руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
По его словам, многие арендодатели решили вывести квартиры на 1-2 тыс. дороже, что и обеспечило более высокий, чем обычно, месячный прирост. Вторым фактором могла стать погода: из-за непривычно холодного лета деловой сезон во многих регионах начался раньше.
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