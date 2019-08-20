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ВШЭ: Новый кризис в России может случиться не ранее чем через год

УрБК, Москва, 20.08.2019. Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, может настигнуть российскую экономику не ранее чем через год-полтора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.



«Если торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем — достигнет точки кипения и, соответственно, на какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран — это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта. Естественно, запуск подобного механизма обеспечит некоторые проблемы для бюджета России, негативную волатильность на валютном рынке, ухудшение инфляционной составляющей и другие, а в результате возможно замедление роста экономики вплоть до перехода в рецессию», — отмечается в обзоре центра «Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года».



Средней циклической волной, после которой в мире наблюдается кратковременная рецессия, считается 12 лет, отмечают авторы документа. После последнего мирового финансово-экономического кризиса этот период пройдет к 2020-2021 годам.



«При этом 10-12 лет — самый благоприятный срок для надувания различных финансовых «пузырей», — говорится в обзоре.



«Естественно, если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии, а еще хуже — в финансово-экономический кризис, то это неминуемо отразится на российской экономике», — уточняют эксперты ВШЭ, добавляя, что падение российского ВВП в 2009 году составило 7,8% (худший результат среди стран «большой двадцатки»).



«Вместе с тем, если давление перечисленных и других негативных факторов достигнет точки бифуркации и мировая экономика войдет в рецессию или даже кризис, что абсолютно не исключено, то данный сценарий оценочно будет разыгран не раньше, чем через год-полтора. Пока еще ситуация в мировой экономике не выглядит критической», — считают авторы документа.

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