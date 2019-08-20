Новости дня

В Екатеринбурге приставы арестовали Lexus за долги по налогам на сумму 300 тыс. рублей

20 август 2019 (09:22)

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. По итогам совместного рейда Межрайонной ИФНС России № 25 по Свердловской области и службы судебных приставов Чкаловского районного отдела города Екатеринбурга был арестован Lexus за долг по налогам на сумму порядка 300 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба УФНС России по Свердловской области, погашать задолженность должник не торопился, даже несмотря на принятые судебным приставом-исполнителем побуждающие к оплате долга меры воздействия — ограничение должника в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства.

В итоге было принято решение арестовать автомобиль марки Lexus LX 570, принадлежащий должнику.

«Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества, все средства будут перечислены взыскателям», — говорится в сообщении.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: