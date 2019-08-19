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Жители Свердловской области задолжали более 200 млн рублей за вывоз ТКО
19 август 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. В Свердловской области АО «Региональный информационный центр» (РИЦ) продолжает претензионно-исковую работу в отношении неплательщиков. Общая сумма задолженности составляет свыше 211,5 млн руб.
Как сообщили в пресс-службе АО «Региональный информационный центр», на 1 августа 2019 года юрлица задолжали около 45 млн руб., физлица — 6,5 млн руб. Соответствующие заявления поданы в суд.
С сентября планируется полномасштабная работа с неплательщиками за услугу по обращению с ТКО. Для подачи в суд составляются более 50 тыс. заявлений в отношении физических лиц на сумму свыше 100 млн руб., включая пени. Более 1,3 тыс. должников — юридических лиц получат претензии на сумму свыше 60 млн руб.
Как сообщили в пресс-службе АО «Региональный информационный центр», на 1 августа 2019 года юрлица задолжали около 45 млн руб., физлица — 6,5 млн руб. Соответствующие заявления поданы в суд.
С сентября планируется полномасштабная работа с неплательщиками за услугу по обращению с ТКО. Для подачи в суд составляются более 50 тыс. заявлений в отношении физических лиц на сумму свыше 100 млн руб., включая пени. Более 1,3 тыс. должников — юридических лиц получат претензии на сумму свыше 60 млн руб.
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