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Челябинское УФАС признало незаконной рекламу ломбарда «Авто Ломбард Урал»

УрБК, Челябинск, 19.08.2019. Реклама ломбарда «Авто Ломбард Урал» о выдаче займов под залог автотранспорта признана незаконной. Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Челябинской области.



Рекламная конструкция с информацией: «Ваши финансовые решения под залог: автотранспорта, спецтехники, недвижимости, цифровой и бытовой техники, инструмента, залог, оценка, выкуп, выезд на объект…» располагалась на входной группе торгового объекта, расположенного на Комсомольском проспекте.



Заявление о размещении ООО «Авто Ломбард Урал» указанной рекламы в Челябинское УФАС России направило Уральское главное управление ЦБ.



Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, закон о ломбардах предусматривает право ломбарда принимать в залог и на хранение только движимые вещи (движимое имущество). Антимонопольная служба признала рекламодателя ООО «Авто Ломбард Урал» нарушившим пункт 2 части 3 статьи 5 закона о рекламе.



В ходе рассмотрения дела ломбард демонтировал данную рекламную вывеску. Однако за нарушение требований рекламного законодательства хозяйствующий субъект будет привлечен к административной ответственности. Максимальное наказание для юридических лиц влечет наложение штрафа до 500 тыс. руб.

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