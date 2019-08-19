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В Екатеринбурге базовый набор школьника за год подорожал на 7%

19 август 2019 (17:43)

УрБК, Москва, 19.08.2019. В Екатеринбурге собрать ребенка в школу стало на 7% дороже, чем в прошлом году. Об этом говорится в исследовании «Авито».

Базовый набор школьника, состоящий из пенала, рюкзака и школьной формы, теперь можно приобрести за 2 тыс. 509 руб.

Дороже всего обойдется рюкзак. Его стоимость в среднем 1 тыс. 296 руб. Школьная форма подорожала на 15% до 856 руб. За пенал придется заплатить порядка 357 руб.

В среднем по России базовый набор школьника в 2019 году обойдется в 2 тыс. 619 руб.

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