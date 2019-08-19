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У жителя Екатеринбурга арестовали Lexus за неуплату налогов на сумму более 19 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. Житель Екатеринбурга задолжал порядка 19,5 млн руб. за нанесенный имущественный вред Федеральной налоговой службе. За это судебные приставы арестовали его автомобиль, сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.



Мужчина уклонялся от уплаты налогов с организации — включал в налоговую декларацию и иные документы ложные сведения. Межрайонная ФНС № 31 по Свердловской области обратилась в суд, который вскоре признал его виновным.



В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем наложен арест на люксовый автомобиль марки Lexus GX 460. Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки и в дальнейшем на реализацию.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:32</span><br /><strong>У жителя Екатеринбурга арестовали Lexus за неуплату налогов на сумму более 19 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. Житель Екатеринбурга задолжал порядка 19,5 млн руб. за нанесенный имущественный вред Федеральной налоговой службе. За это судебные приставы арестовали его автомобиль, сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089260-u-zhitelya-ekaterinburga-arestovali-lexus-za-neuplatu-nalogov-na-summu-bolee-19-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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