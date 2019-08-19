Новости дня
У жителя Екатеринбурга арестовали Lexus за неуплату налогов на сумму более 19 млн рублей
19 август 2019 (17:32)
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. Житель Екатеринбурга задолжал порядка 19,5 млн руб. за нанесенный имущественный вред Федеральной налоговой службе. За это судебные приставы арестовали его автомобиль, сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
Мужчина уклонялся от уплаты налогов с организации — включал в налоговую декларацию и иные документы ложные сведения. Межрайонная ФНС № 31 по Свердловской области обратилась в суд, который вскоре признал его виновным.
В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем наложен арест на люксовый автомобиль марки Lexus GX 460. Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки и в дальнейшем на реализацию.
Мужчина уклонялся от уплаты налогов с организации — включал в налоговую декларацию и иные документы ложные сведения. Межрайонная ФНС № 31 по Свердловской области обратилась в суд, который вскоре признал его виновным.
В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем наложен арест на люксовый автомобиль марки Lexus GX 460. Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки и в дальнейшем на реализацию.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге у должника по алиментам судебные приставы арестовали автомобиль ВМW
- В Екатеринбурге судебные приставы арестовали BMW за долг по договору займа в 200 тыс. рублей
- Судебные приставы арестовали у жительницы Нижнего Тагила квартиру и Lexus за долг в 12 млн рублей
- В Верхней Пышме судебные приставы арестовали автомобиль Toyota за долг владельца в 521 тыс. рублей
- В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль Audi А6 за долг его владельца перед тещей