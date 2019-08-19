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В Березовском суд обязал заведующую детсадом возместить похищенные из бюджета 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург. 19.08.2019. Прокуратура через суд взыскала с бывшей заведующей детсадом № 25 в поселке Лосиный города Березовского ущерб, причиненный местному бюджету в результате совершения коррупционного преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как отмечает надзорное ведомство, в апреле заведующую детсадом осудили за то, что с октября 2009 года по декабрь 2016 года она фиктивно трудоустраивала людей, которые лишь числились, но фактически не работали в детском саду. Таким образом она получала за них зарплату и иные выплаты — всего на сумму более 2,4 млн руб. По части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, с использованием служебного положения» ей назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



«Прокуратура в Березовский городской суд направила исковое заявление в интересах муниципального образования Березовского городского округа о взыскании с осужденной ущерба, причиненного местному бюджету в результате коррупционного преступления. Суд требования прокурора удовлетворил, взыскал с бывшей заведующей детским садом в пользу муниципального образования более 2,4 млн руб.», — говорится в сообщении.

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