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«Уральские авиалинии» начали выплату компенсаций пассажирам аварийно севшего А321
19 август 2019 (17:05)
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. «Уральские авиалинии» начали выплату компенсаций пассажирам рейса U6178, самолет которого вынужденно сел в кукурузном поле в Подмосковье, сообщает пресс-служба компании.
«Уральские авиалинии» начали выплату компенсаций. Напоминаем, что всем пассажирам гарантирована денежная выплата в размере 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Пресс-служба также отмечает, что выплата компенсации будет произведена в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления, деньги переведут на указанные пассажирами банковские реквизиты.
«Вся информация, касающаяся правил получения выплат, была разослана каждому пассажиру в индивидуальном порядке. В данный момент продолжается сбор заявлений», — уточняется в сообщении.
«Уральские авиалинии» начали выплату компенсаций. Напоминаем, что всем пассажирам гарантирована денежная выплата в размере 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Пресс-служба также отмечает, что выплата компенсации будет произведена в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления, деньги переведут на указанные пассажирами банковские реквизиты.
«Вся информация, касающаяся правил получения выплат, была разослана каждому пассажиру в индивидуальном порядке. В данный момент продолжается сбор заявлений», — уточняется в сообщении.
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