ММК нарастил поставки автопрому

Фотография предоставлена пресс-службой ММК

В I полугодии 2019 года Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) поставил в адрес предприятий автомобильной промышленности свыше 314 тыс. т металлопродукции, что на 23% превышает аналогичный показатель предыдущего года.По сообщению Управления информации и общественных связей ММК, доля отгрузки автопрому по итогам шести месяцев текущего года составила 7,5% в структуре поставок ММК на внутренний рынок. В I полугодии значительно выросли поставки магнитогорского металла для таких автопроизводителей, как «АвтоВАЗ», УАЗ, Volkswagen.Как отмечает пресс-служба комбината, важную роль в расширении присутствия ММК на рынке металлопродукции для автомобилестроительной отрасли сыграл ввод в строй в 2011-2012 годах современного комплекса холодной прокатки в листопрокатном цехе № 11 — стана 2000. Запуск комплекса позволил вплотную конкурировать с зарубежными производителями. Благодаря его технологическим особенностям появилась возможность выполнять самые строгие требования по качеству поверхности холоднокатаного и горячеоцинкованного проката, обеспечивать жесткие допуски по толщине, производить высокопрочные IF-HS, HSLA, BH и DP стали, востребованные у автопроизводителей и производителей автокомпонентов.В мае в Магнитогорске состоялось заседание координационного совета ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ПАО «АвтоВАЗ». Стороны подвели итоги совместной работы в 2018-2019 годах и наметили перспективы дальнейшего развития сотрудничества.«Поставки «АвтоВАЗу» составляют более 50% всего объема продукции, которую мы производим для автомобилестроителей, и поэтому мы придаем большое значение партнерству с этой компанией. Такие координационные советы позволяют нам совместно находить пути повышения и конкурентоспособности автомобилей, и увеличения объёмов продаж на авторынке», — отметил заместитель генерального директора ПАО «ММК» по продажам Сергей Ушаков.В работе совета также приняли участие представители ООО «АПО РУС» (Тольятти) и ООО «ЛАДА-ИЖЕВСК». Такого рода мероприятия являются традиционными — нынешний координационный совет стал уже 22-м по счету. Дважды в год руководители и специалисты технических и коммерческих служб двух компаний встречаются поочередно на площадке покупателя и продавца для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия, решения важных стратегических задач и определения перспективных направлений деятельности.Во время рабочего визита гости посетили производственную площадку ПАО «ММК», в частности, ознакомились с листопрокатными цехами № 10 и 11.На координационном совете стороны обсудили выполнение решений предыдущего координационного совета, рассмотрели вопросы качества продукции и наметили мероприятия по повышению качества металла. Кроме того, участники координационного совета обсудили организацию логистики поставок и договорились продолжить работу по развитию поставок металлопродукции железнодорожными контейнерами.Помимо этого, в центре внимания участников заседания было освоение перспективных видов металлопродукции для автопроизводителей и определение дополнительных характеристик металлопроката для цифрового моделирования деталей автомобилей. Также стороны обсудили возможность поставок калиброванного проката и сварочной проволоки производства Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ».Следующий координационный совет состоится в ноябре-декабре текущего года на площадке покупателя.Отметим, что ПАО «ММК» является ведущим поставщиком металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий, выпускающих автокомпоненты. Компания поставляет холоднокатаный и горячеоцинкованный прокат всем основным российским предприятиям отрасли, а также иностранным автоконцернам, локализующим свои мощности в России. При этом доля Магнитки в структуре потребления металла у многих предприятий автопрома достигает 50-80%.В 2018 году поставки металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината в адрес предприятий автомобильной промышленности составили почти 550 тыс. т, что стало рекордным показателем для компании. В текущем году ПАО «ММК» планирует преодолеть отметку в 600 тыс. т металлопродукции, отгруженной предприятиям автомобильной промышленности.