Новости дня

В Челябинской области доступность ипотеки по критерию семейного дохода снизилась на 1,9%

УрБК, Челябинск, 19.08.2019. В Челябинской области с марта до конца июля размер рекомендованного семейного дохода заемщика, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос на 1,9% и составил 53,1 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«С начала года размер рекомендованного семейного дохода заемщика, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, немного вырос. По нашему мнению, одной из причин данного роста, помимо прочего, является увеличение среднего размера ипотечного кредита и процентной ставки. Соответственно, несколько выросло тело кредитов и объемы ежемесячных платежей по ним», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



В среднем по России данный показатель за пять месяцев вырос на 5,6% и составил 75,6 тыс. руб.



При этом самый высокий показатель зафиксирован в Москве (152,2 тыс. руб.), Московской области (112,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (91,7 тыс. руб.), Ленинградской области (88,8 тыс. руб.) и Приморском крае (87,8 тыс. руб.). Напротив, наименьшее значение данного показателя было отмечено в Челябинской области (53,1 тыс. руб.), Алтайском крае (55,2 тыс. руб.), Кемеровской (55,5 тыс. руб.), Оренбургской (58,4 тыс. руб.) и Омской (60,8 тыс. руб.) областях.



Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Показатель учитывает соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1:3.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:33</span><br /><strong>В Челябинской области доступность ипотеки по критерию семейного дохода снизилась на 1,9%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 19.08.2019. В Челябинской области с марта до конца июля размер рекомендованного семейного дохода заемщика, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос на 1,9% и составил 53,1 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089253-v-chelyabinskoy-oblasti-dostupnost-ipoteki-po-kriteriyu-semeynogo-dohoda-snizilas-na-19.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: