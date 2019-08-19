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Каменское предприятие погасило долги после обвинений в неуплате налогов на 63 млн рублей
19 август 2019 (16:20)
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. В Каменске-Уральском после возбуждения уголовного дела предприятие возместило причиненный уклонением от уплаты налога на добавленную стоимость ущерб в размере порядка 78 млн руб., выплатив помимо долга штраф и пени на 15 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
Следствие установило, что в 2014-2016 годах руководство предприятия включало в налоговые декларации сведения с завышенной выручкой, освобождаемой от обложения налогом на добавленную стоимость. В результате уклонение от уплаты налога составило свыше 63 млн руб.
«За совершение преступления по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» предусмотрено наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. Руководство организации полностью погасило задолженность по налогу на прибыль организации, а также начисленный штраф и пени. В общей сложности сумма оплаченных средств составила порядка 78 млн руб.», — говорится в сообщении.
В результате уголовное дело было прекращено.
Следствие установило, что в 2014-2016 годах руководство предприятия включало в налоговые декларации сведения с завышенной выручкой, освобождаемой от обложения налогом на добавленную стоимость. В результате уклонение от уплаты налога составило свыше 63 млн руб.
«За совершение преступления по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» предусмотрено наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. Руководство организации полностью погасило задолженность по налогу на прибыль организации, а также начисленный штраф и пени. В общей сложности сумма оплаченных средств составила порядка 78 млн руб.», — говорится в сообщении.
В результате уголовное дело было прекращено.
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