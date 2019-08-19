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Официальный курс доллара США вырос на 61 коп., евро — на 73 коп.

19 август 2019 (15:56)

УрБК, Москва, 19.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 61 коп. до 66,61 руб., евро — на 73 коп. до 73,95 руб.

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