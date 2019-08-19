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В Свердловской области размер рекомендованного семейного дохода для получения ипотеки вырос на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. В Свердловской области за пять месяцев размер рекомендованного семейного дохода заемщика, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос на 1,5% и составил 66,76 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В среднем по России данный показатель с марта до конца июля вырос на 5,6% и составил 75,6 тыс. руб.

Наиболее высокую динамику роста данного индикатора (и, соответственно, снижения доступности ипотеки) продемонстрировали Саратовская (вырос на 19,7%) и Самарская (на 13,2%) области, Красноярский край (на 12%), Омская (на 11,6%) и Нижегородская (на 11,3%) области. В то же время снижение показателя (рост доступности ипотеки) зафиксировано в Волгоградской области (упал на 11,9%), Хабаровском крае (на 5,4%), Тульской области (на 2,4%) и Республике Саха (Якутия) (на 1,9%).



«Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта», — говорится в сообщении.



Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Показатель учитывает соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1:3.

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