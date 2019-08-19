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Снижение численности занятых может ограничить экономический рост РФ
19 август 2019 (15:17)
УрБК, Москва, 19.08.2019. Снижение численности занятых может снизить экономический рост России. Об этом говорится в опубликованных аналитических материалах Счетной палаты.
«В январе-июне 2019 года продолжилась тенденция к снижению как численности безработных, так и численности занятых. Снижение численности рабочей силы может стать фактором, ограничивающим экономический рост», — отмечается в отчете.
Так, численность занятых в экономике в I полугодии составила 71,5 млн человек, что меньше аналогичного показателя 2018 года на 0,7 млн. Численность безработных в указанный период также снизилась в годовом выражении — до 3,5 млн человек (минус 0,2 млн). В органах службы занятости в июне 2019 года в качестве безработных были зарегистрированы 0,7 млн человек, в том числе 0,6 млн получали пособие по безработице, передает портал «Банки.ру».
«В январе-июне 2019 года продолжилась тенденция к снижению как численности безработных, так и численности занятых. Снижение численности рабочей силы может стать фактором, ограничивающим экономический рост», — отмечается в отчете.
Так, численность занятых в экономике в I полугодии составила 71,5 млн человек, что меньше аналогичного показателя 2018 года на 0,7 млн. Численность безработных в указанный период также снизилась в годовом выражении — до 3,5 млн человек (минус 0,2 млн). В органах службы занятости в июне 2019 года в качестве безработных были зарегистрированы 0,7 млн человек, в том числе 0,6 млн получали пособие по безработице, передает портал «Банки.ру».
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