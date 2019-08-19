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Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов по доступности бензина

19 август 2019 (15:14)

Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов России по доступности бензина для населения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

Житель Свердловской области на чистую среднюю зарплату может купить 812 л бензина АИ-92 в месяц при его стоимости на конец июля на уровне 41,87 руб. за л (с начала года цена поднялась на 3,3%).

Для сравнения, в соседней Челябинской области, где цена бензина зафиксирована на самом низком в РФ уровне (39,62 руб. за л), житель может купить 787 л из-за более низкой зарплаты.

Лидером рейтинга по доступности бензина стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2 080 л бензина в месяц. Второе место заняла Москва (1 тыс. 798 л), третье — Ненецкий автономный округ (1 тыс. 609 л).

Нижние строчки рейтинга заняли Дагестан (514 л), Карачаево-Черкесия (520 л), Кабардино-Балкария (525 л), Адыгея (547 л), Ивановская область (547 л), Калмыкия (548 л), Северная Осетия — Алания (556 л), Алтайский край (557 л), Тамбовская область (558 л) и Чечня (558 л).

В среднем россиянин может купить на свою зарплату 926 л бензина марки АИ-92, но в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

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