Важно

Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов по доступности бензина

Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов России по доступности бензина для населения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.



Житель Свердловской области на чистую среднюю зарплату может купить 812 л бензина АИ-92 в месяц при его стоимости на конец июля на уровне 41,87 руб. за л (с начала года цена поднялась на 3,3%).



Для сравнения, в соседней Челябинской области, где цена бензина зафиксирована на самом низком в РФ уровне (39,62 руб. за л), житель может купить 787 л из-за более низкой зарплаты.



Лидером рейтинга по доступности бензина стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2 080 л бензина в месяц. Второе место заняла Москва (1 тыс. 798 л), третье — Ненецкий автономный округ (1 тыс. 609 л).



Нижние строчки рейтинга заняли Дагестан (514 л), Карачаево-Черкесия (520 л), Кабардино-Балкария (525 л), Адыгея (547 л), Ивановская область (547 л), Калмыкия (548 л), Северная Осетия — Алания (556 л), Алтайский край (557 л), Тамбовская область (558 л) и Чечня (558 л).



В среднем россиянин может купить на свою зарплату 926 л бензина марки АИ-92, но в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:14</span><br /><strong>Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов по доступности бензина</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов России по доступности бензина для населения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089246-sverdlovskaya-oblast-zanyala-29-mesto-v-reytinge-regionov-po-dostupnosti-benzina.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: