Новости дня
В Магнитогорске ортопедический салон «Кладовая здоровья» подозревают в нарушении закона о рекламе
19 август 2019 (14:34)
УрБК, Челябинск, 19.08.2019. В Магнитогорске ортопедический салон «Кладовая здоровья» размещает рекламу на бланках рецептов, выдаваемых врачами городской больницы № 3. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.
Предъявителю рецепта в данном ортопедическом салоне предоставляется скидка 5%. На сегодняшний день ведомство изучает правомерность размещения такого формата рекламы.
«После получения необходимой информации в рамках рассмотрения обращения указанным действиям будет также дана оценка на предмет заключения антиконкурентного соглашения», — говорится в сообщении Челябинского УФАС.
Предъявителю рецепта в данном ортопедическом салоне предоставляется скидка 5%. На сегодняшний день ведомство изучает правомерность размещения такого формата рекламы.
«После получения необходимой информации в рамках рассмотрения обращения указанным действиям будет также дана оценка на предмет заключения антиконкурентного соглашения», — говорится в сообщении Челябинского УФАС.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Челябинское УФАС возбудило дело против рекламы магазина RBT
- В Челябинске ФАС подозревает медицинский центр «АВКлиник» в нарушении закона о рекламе
- Наружная реклама интерьерного салона KODU (ТЦ Architector) признана ненадлежащей
- За неоднократное распространение ненадлежащей рекламы в отношении ООО «Центр передовых технологий «Вита-Ли — Урал» возбуждено дело об административном правонарушении
- В Челябинске запрещена реклама «Все суки, как суки, а я царица!»