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В Магнитогорске ортопедический салон «Кладовая здоровья» подозревают в нарушении закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 19.08.2019. В Магнитогорске ортопедический салон «Кладовая здоровья» размещает рекламу на бланках рецептов, выдаваемых врачами городской больницы № 3. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.



Предъявителю рецепта в данном ортопедическом салоне предоставляется скидка 5%. На сегодняшний день ведомство изучает правомерность размещения такого формата рекламы.



«После получения необходимой информации в рамках рассмотрения обращения указанным действиям будет также дана оценка на предмет заключения антиконкурентного соглашения», — говорится в сообщении Челябинского УФАС.

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