Новости дня

В Магнитогорске ортопедический салон «Кладовая здоровья» подозревают в нарушении закона о рекламе

19 август 2019 (14:34)

УрБК, Челябинск, 19.08.2019. В Магнитогорске ортопедический салон «Кладовая здоровья» размещает рекламу на бланках рецептов, выдаваемых врачами городской больницы № 3. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.

Предъявителю рецепта в данном ортопедическом салоне предоставляется скидка 5%. На сегодняшний день ведомство изучает правомерность размещения такого формата рекламы.

«После получения необходимой информации в рамках рассмотрения обращения указанным действиям будет также дана оценка на предмет заключения антиконкурентного соглашения», — говорится в сообщении Челябинского УФАС.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: