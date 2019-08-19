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В Челябинске аренда жилья за месяц подорожала на 6%

УрБК, Челябинск, 19.08.2019. В августе в Челябинске аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир подорожала на 6% и составила 11,6 тыс. руб. и 18,8 тыс. руб. соответственно. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса ЦИАН.



Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов связывает рост цен на аренду жилья с тем, что с 1 июля вступило в силу изменение законодательства об обязательном использовании застройщиками эскроу-счетов при привлечении средств физических лиц.



«В результате многие арендодатели решили вывести квартиры на 1-2 тыс. дороже, что и обеспечило более высокий, чем обычно, месячный прирост», — отмечает Алексей Попов.



Вторым фактором, по мнению эксперта, могла стать погода: из-за непривычно холодного лета деловой сезон во многих регионах начался раньше.

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