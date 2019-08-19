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Минприроды планирует ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

УрБК, Москва, 19.08.2019. Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономики рассмотреть идеи Минприроды по повышению эффективности механизма расширенной ответственности производителя (утилизация товаров и упаковки или уплата экосбора), передает газета «Коммерсантъ».



Речь идет, в частности, об увеличении нормативов утилизации до 100%, говорится в письме министерства в правительство.



За счет повышения нормативов предлагается резко увеличить собираемость экосбора — с 2,2 млрд руб. (2018 год) до 136 млрд руб. ежегодно. Из этой суммы наибольший объем средств планируется собрать по группам электроники (47 млрд руб.), бумажных изделий и картона (22 млрд руб.), резины и шин (17,9 млрд руб.), стекла (14,4 млрд руб.).

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