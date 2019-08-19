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В России средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%

19 август 2019 (13:13)

УрБК, Москва, 19.08.2019. Средний платёж за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в первые шесть месяцев 2019 года составил 3 тыс. 687 руб., посчитали «Известия» на основе данных консенсус-опроса банков, входящих в топ-50.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 5%, следует из собранной статистики.

Как пояснили изданию в Федеральной антимонопольной службе, в связи с увеличением НДС до 20%, с июля 2018-го по июнь 2019-го тарифы на услуги ЖКХ поднимали дважды. Теперь же власти снова будут увеличивать их раз в год, поэтому расходы граждан станут расти медленнее.

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