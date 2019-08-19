Новости дня

В России средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%

УрБК, Москва, 19.08.2019. Средний платёж за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в первые шесть месяцев 2019 года составил 3 тыс. 687 руб., посчитали «Известия» на основе данных консенсус-опроса банков, входящих в топ-50.



В сравнении с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 5%, следует из собранной статистики.



Как пояснили изданию в Федеральной антимонопольной службе, в связи с увеличением НДС до 20%, с июля 2018-го по июнь 2019-го тарифы на услуги ЖКХ поднимали дважды. Теперь же власти снова будут увеличивать их раз в год, поэтому расходы граждан станут расти медленнее.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:13</span><br /><strong>В России средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 19.08.2019. Средний платёж за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в первые шесть месяцев 2019 года составил 3 тыс. 687 руб., посчитали «Известия» на основе данных консенсус-опроса банков, входящих в топ-50. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089240-v-rossii-sredniy-chek-na-uslugi-zhkh-za-god-vyros-na-5.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: