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ММК в I полугодии поставил предприятиям автопрома более 314 тыс. тонн металлопродукции
19 август 2019 (12:12)
УрБК, Магнитогорск, 19.08.2019. В I полугодии 2019 года Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) поставил в адрес предприятий автомобильной промышленности свыше 314 тыс. т металлопродукции, что на 23% превышает аналогичный показатель предыдущего года.
По сообщению Управления информации и общественных связей ММК, доля отгрузки автопрому по итогам шести месяцев текущего года составила 7,5% в структуре поставок ММК на внутренний рынок. В первом полугодии значительно выросли поставки магнитогорского металла для таких автопроизводителей, как «АвтоВАЗ», УАЗ, Volkswagen. ПАО «ММК» является ведущим поставщиком металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий, выпускающих автокомпоненты. Компания поставляет холоднокатаный и горячеоцинкованный прокат всем основным российским предприятиям отрасли, а также иностранным автоконцернам, локализующим свои мощности в России. При этом доля Магнитки в структуре потребления металла у многих предприятий автопрома достигает 50-80%.
«Важную роль в расширении присутствия ММК на рынке металлопродукции для автомобилестроительной отрасли сыграл ввод в строй в 2011-2012 годах современного комплекса холодной прокатки в листопрокатном цехе № 11 — стана 2000. Запуск комплекса позволил вплотную конкурировать с зарубежными производителями. Благодаря его технологическим особенностям появилась возможность выполнять самые строгие требования по качеству поверхности холоднокатаного и горячеоцинкованного проката, обеспечивать жесткие допуски по толщине, производить высокопрочные IF-HS, HSLA, BH и DP стали, востребованные у автопроизводителей и производителей автокомпонентов», — говорится в сообщении.
В 2018 году поставки металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината в адрес предприятий автомобильной промышленности составили почти 550 тыс. т, что стало рекордным показателем для компании. В текущем году ПАО «ММК» планирует преодолеть отметку в 600 тыс. т металлопродукции, отгруженной предприятиям автомобильной промышленности.
По сообщению Управления информации и общественных связей ММК, доля отгрузки автопрому по итогам шести месяцев текущего года составила 7,5% в структуре поставок ММК на внутренний рынок. В первом полугодии значительно выросли поставки магнитогорского металла для таких автопроизводителей, как «АвтоВАЗ», УАЗ, Volkswagen. ПАО «ММК» является ведущим поставщиком металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий, выпускающих автокомпоненты. Компания поставляет холоднокатаный и горячеоцинкованный прокат всем основным российским предприятиям отрасли, а также иностранным автоконцернам, локализующим свои мощности в России. При этом доля Магнитки в структуре потребления металла у многих предприятий автопрома достигает 50-80%.
«Важную роль в расширении присутствия ММК на рынке металлопродукции для автомобилестроительной отрасли сыграл ввод в строй в 2011-2012 годах современного комплекса холодной прокатки в листопрокатном цехе № 11 — стана 2000. Запуск комплекса позволил вплотную конкурировать с зарубежными производителями. Благодаря его технологическим особенностям появилась возможность выполнять самые строгие требования по качеству поверхности холоднокатаного и горячеоцинкованного проката, обеспечивать жесткие допуски по толщине, производить высокопрочные IF-HS, HSLA, BH и DP стали, востребованные у автопроизводителей и производителей автокомпонентов», — говорится в сообщении.
В 2018 году поставки металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината в адрес предприятий автомобильной промышленности составили почти 550 тыс. т, что стало рекордным показателем для компании. В текущем году ПАО «ММК» планирует преодолеть отметку в 600 тыс. т металлопродукции, отгруженной предприятиям автомобильной промышленности.
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