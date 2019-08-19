Важно
В Свердловской области задолженность по зарплате в июле выросла на 2%
19 август 2019 (12:06)
Суммарная задолженность по заработной плате на 1 августа в Свердловской области составила 20,1 млн руб., что на 2,1% выше уровня предыдущего месяца, сообщается в материалах Росстата.
В России задолженность по заработной плате в том же периоде составила 2 млрд 752,6 млн руб., увеличившись на 182,9 млн руб. (на 7,1%) по сравнению с предыдущим месяцем.
Задолженность по заработной плате на 1 августа 2019 года имелась перед 42,5 тыс. человек (менее 1% работников по oбследуемым видам экономической деятельности), из них 46% — работники обрабатывающих производств, 17% — строительства, 12% — добычи полезных ископаемых, 9% — сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок.
Из общей суммы невыплаченнoй заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1 млрд 213,9 млн руб. (44,1%). Долги за 2018 год составляют 697,4 млн руб. (25,3%), за 2017 год и ранее — 841,3 млн руб. (30,6%).
В России задолженность по заработной плате в том же периоде составила 2 млрд 752,6 млн руб., увеличившись на 182,9 млн руб. (на 7,1%) по сравнению с предыдущим месяцем.
Задолженность по заработной плате на 1 августа 2019 года имелась перед 42,5 тыс. человек (менее 1% работников по oбследуемым видам экономической деятельности), из них 46% — работники обрабатывающих производств, 17% — строительства, 12% — добычи полезных ископаемых, 9% — сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок.
Из общей суммы невыплаченнoй заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1 млрд 213,9 млн руб. (44,1%). Долги за 2018 год составляют 697,4 млн руб. (25,3%), за 2017 год и ранее — 841,3 млн руб. (30,6%).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области задолженность по зарплате в июле выросла на 2%
- В сентябре просроченная задолженность по зарплатам в России выросла на 33 млн рублей
- В Свердловской области размер просроченной задолженности по заработной плате составил 1,1 млн рублей
- Задолженность по заработной плате в Свердловской области на 1 октября составила 0,6 млн рублей
- Задолженность по заработной плате на 1 января 2009 года в РФ имели 300 тыс. человек