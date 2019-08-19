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В Свердловской области задолженность по зарплате в июле выросла на 2%

Суммарная задолженность по заработной плате на 1 августа в Свердловской области составила 20,1 млн руб., что на 2,1% выше уровня предыдущего месяца, сообщается в материалах Росстата.



В России задолженность по заработной плате в том же периоде составила 2 млрд 752,6 млн руб., увеличившись на 182,9 млн руб. (на 7,1%) по сравнению с предыдущим месяцем.



Задолженность по заработной плате на 1 августа 2019 года имелась перед 42,5 тыс. человек (менее 1% работников по oбследуемым видам экономической деятельности), из них 46% — работники обрабатывающих производств, 17% — строительства, 12% — добычи полезных ископаемых, 9% — сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок.



Из общей суммы невыплаченнoй заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1 млрд 213,9 млн руб. (44,1%). Долги за 2018 год составляют 697,4 млн руб. (25,3%), за 2017 год и ранее — 841,3 млн руб. (30,6%).

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