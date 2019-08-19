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Среднестатистический россиянин тратит на покупку мяса 1,8 тыс. рублей в месяц

УрБК, Москва, 19.08.2019. В 2018 году в среднем на еду один житель России тратил в месяц 6 тыс. 041 руб. на покупку продуктов, не включая расходы на алкоголь. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.



Из них на мясо и мясные продукты — 1 тыс. 806 руб. (29,9%). Вторым пунктом расходов на продукты идет молоко и молочные продукты — чуть больше 1 тыс. руб. в месяц или 16,6%. На третьем месте хлеб и хлебобулочные изделия — 882 руб. в месяц или 14,6%.



На овощи уходит 10,5% расходов, а покупку картофеля специалисты считают отдельно — 2,1%. Фрукты и ягоды забирают 9,6% расходов на еду, рыба — 7,2%, а сахар и сладости — 6,3%. Еще 1,7% в месяц тратится на яйца и 1,5% на растительное масло.

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