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Суд принял акт освидетельствования виновника смертельной аварии в Екатеринбурге с ошибкой

19 август 2019 (11:34)

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. Суд принял акт освидетельствования виновника аварии на Малышева — Московской с ошибкой, соответствующий документ выложил в Facebook представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов.

Из него следует, что отбор материалов для анализа производился 4 июня, а сама авария произошла спустя два месяца. Также имя виновника не совпадает. Участника ДТП зовут Владимир Васильев, а в акте указан Василий Васильев.

«Можно все списать на волнение врача при заполнении документа, но следователь вполне себе этот документ принял, да и вся полиция, ссылаясь на него, говорит — да он трезвый! И потом они удивляются, что никто им не верит», — пишет Максим Едрышов.

4 августа на перекрёстке Малышева — Московская произошла авария с участием 5 автомобилей, в результате которой погибло 2 человек. Водитель KIA Владимир Васильев проехал три перекрестка на красный и протаранил автомобили, которые стояли на светофоре.

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