Новости дня

Средняя сумма микрозайма в РФ за два года выросла на 2 тыс. рублей

19 август 2019 (11:17)

УрБК, Москва, 19.08.2019. Российские микрофинансовые организации (МФО) с 2017 года снизили полную стоимость кредита с 530-540% до 440% годовых. При этом они увеличили срок и сумму кредитования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно результатам исследования, средняя сумма займа за этот период увеличилась с 12 тыс. до 14 тыс. руб., а срок — с трех месяцев до четырех-пяти.

В исследовании отмечается, что такой тренд — следствие нехватки клиентов на рынке МФО.

Ранее гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин сообщал, что многие микрофинансовые организации стали отказываться от займов «до зарплаты» на фоне мер, предпринятых ЦБ. В результате заемщики стали отдавать предпочтения банкам, где ставки по кредитам значительно ниже.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: