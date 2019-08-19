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Средняя сумма микрозайма в РФ за два года выросла на 2 тыс. рублей

УрБК, Москва, 19.08.2019. Российские микрофинансовые организации (МФО) с 2017 года снизили полную стоимость кредита с 530-540% до 440% годовых. При этом они увеличили срок и сумму кредитования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».



Согласно результатам исследования, средняя сумма займа за этот период увеличилась с 12 тыс. до 14 тыс. руб., а срок — с трех месяцев до четырех-пяти.



В исследовании отмечается, что такой тренд — следствие нехватки клиентов на рынке МФО.



Ранее гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин сообщал, что многие микрофинансовые организации стали отказываться от займов «до зарплаты» на фоне мер, предпринятых ЦБ. В результате заемщики стали отдавать предпочтения банкам, где ставки по кредитам значительно ниже.

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