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Коммунальные службы Екатеринбурга после Дня города вывезли 450 кубометров мусора

19 август 2019 (10:06)

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли более 450 кубометров мусора, оставшегося на улицах после празднования Дня города. Уборка Екатеринбурга заняла всю ночь и закончилась к 10.00 18 августа. Об этом сообщает официальный портал администрации муниципалитета.

Как сообщили в комитете благоустройства администрации Екатеринбурга, в ночь с 17 на 18 августа для скорейшего открытия движения транспорта на первом этапе уборки два звена по 12 единиц спецтехники и 173 человека почистили проезжую часть.

В результате движение по проспекту Ленина и улице Бориса Ельцина было открыто в полночь. Участок улицы 8 Марта между Ленина и Малышева открыли только в 3 утра 18 августа, поскольку организаторы долго разбирали временные конструкции. По этой же причине к 7.00 утра была открыта для автомобилистов улица Пушкина.

На втором этапе 41 единица техники (тракторы, самосвалы, малогабаритные вакуумные машины-пылесосы, моющее оборудование и так далее) и 170 дорожных рабочих зашли на все участки, где гулял народ, в том числе на тротуары, парки и скверы.

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