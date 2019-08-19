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Коммунальные службы Екатеринбурга после Дня города вывезли 450 кубометров мусора

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли более 450 кубометров мусора, оставшегося на улицах после празднования Дня города. Уборка Екатеринбурга заняла всю ночь и закончилась к 10.00 18 августа. Об этом сообщает официальный портал администрации муниципалитета.



Как сообщили в комитете благоустройства администрации Екатеринбурга, в ночь с 17 на 18 августа для скорейшего открытия движения транспорта на первом этапе уборки два звена по 12 единиц спецтехники и 173 человека почистили проезжую часть.



В результате движение по проспекту Ленина и улице Бориса Ельцина было открыто в полночь. Участок улицы 8 Марта между Ленина и Малышева открыли только в 3 утра 18 августа, поскольку организаторы долго разбирали временные конструкции. По этой же причине к 7.00 утра была открыта для автомобилистов улица Пушкина.



На втором этапе 41 единица техники (тракторы, самосвалы, малогабаритные вакуумные машины-пылесосы, моющее оборудование и так далее) и 170 дорожных рабочих зашли на все участки, где гулял народ, в том числе на тротуары, парки и скверы.

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