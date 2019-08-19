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День города в Екатеринбурге посетили 1,2 млн горожан

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. В праздничных мероприятиях, организованных к 296-летней годовщине Екатеринбурга, приняло участие 1 млн 200 тыс. человек. Такие данные привёл оргкомитет по празднованию Дня города.



Всего в мероприятии было задействовано более 50 площадок, на которых проведено более 100 мероприятий. Основные события развернулись в центре города — Историческом сквере и на Плотинке. Большой праздник прошел и в Академическом районе.



Как сообщает официальный сайт администрации города, традиция широко отмечать День города берёт начало в 1973 году, когда исполнилось 250 лет со дня основания Екатеринбурга. В тот юбилейный год был открыт обновлённый Исторический сквер с парком, аллеей и «садом камней», в восстановленных зданиях бывшего завода расположились музеи, была благоустроена территория по обе стороны реки и заложена капсула времени.



С 1987 года День города был перенесен на лето и с тех пор отмечается в третью субботу августа.

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