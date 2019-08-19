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В Свердловской области в январе-июле ввод жилья в эксплуатацию снизился на 3,6%

19 август 2019 (09:06)

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. В Свердловской области в январе-июле ввели в действие 842,4 тыс. кв. м. жилья, это на 3,6% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В том числе 517,8 тыс. кв. м. — индивидуальное строительство, что на 1,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Об этом сообщает Свердловскстат.

При этом в июле был зафиксирован рост ввода жилья: 138,4 тыс. кв. м. (на 27,2% больше, чем в июле прошлого года), в том числе 90,7 тыс. кв. м. — индивидуальное строительство (в 1,7 раз больше, чем в июле 2018 года).

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