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В День города в Екатеринбурге пройдет около 100 мероприятий
16 август 2019 (18:11)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В Екатеринбурге пройдет около 100 мероприятий, приуроченных к 296-й годовщине основания Екатеринбурга.
Основные мероприятия пройдут 17 августа и начнутся в 11.00 на площади 1905 года с традиционной церемонии поднятия флага Дня города, которую откроет глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Ожидается, что в мероприятии также примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В рамках проведения традиционной Городской свадьбы одной паре посчастливится выиграть однокомнатную квартиру. Кроме того, екатеринбуржцев ожидает лыжероллерный забег с участием биатлониста Антона Шипулина, выставка ретро-автомобилей, финальные состязания и награждение победителей Чемпионата мира по парусному спорту.
В течение всего дня на главной площади города будет проходить музыкальное шоу, а в 20.45 начнется выступление группы «Чайф».
Подробнее о мероприятиях Дня города можно узнать на официальном портале муниципалитета.
Работа общественного транспорта в этот день будет продлена до 01.00.
Основные мероприятия пройдут 17 августа и начнутся в 11.00 на площади 1905 года с традиционной церемонии поднятия флага Дня города, которую откроет глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Ожидается, что в мероприятии также примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В рамках проведения традиционной Городской свадьбы одной паре посчастливится выиграть однокомнатную квартиру. Кроме того, екатеринбуржцев ожидает лыжероллерный забег с участием биатлониста Антона Шипулина, выставка ретро-автомобилей, финальные состязания и награждение победителей Чемпионата мира по парусному спорту.
В течение всего дня на главной площади города будет проходить музыкальное шоу, а в 20.45 начнется выступление группы «Чайф».
Подробнее о мероприятиях Дня города можно узнать на официальном портале муниципалитета.
Работа общественного транспорта в этот день будет продлена до 01.00.
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