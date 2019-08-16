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В Каменске-Уральском женщина погасила многочисленные штрафы после ареста iPhone
16 август 2019 (16:57)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В Каменске-Уральском женщина погасила многочисленные штрафы за превышение скорости и нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции после ареста iPhone. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
«Судебные приставы специализированного отдела по взысканию административных штрафов возбудили пять исполнительных производств в отношении жительницы Каменск-Уральского на сумму 23 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Женщину предупредили о временном ограничении ее выезда за границу РФ и права управления транспортным средством. Штрафы были погашены только после того, как судебный пристав-исполнитель арестовал у нее iPhone.
«Судебные приставы специализированного отдела по взысканию административных штрафов возбудили пять исполнительных производств в отношении жительницы Каменск-Уральского на сумму 23 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Женщину предупредили о временном ограничении ее выезда за границу РФ и права управления транспортным средством. Штрафы были погашены только после того, как судебный пристав-исполнитель арестовал у нее iPhone.
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