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В Каменске-Уральском женщина погасила многочисленные штрафы после ареста iPhone

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В Каменске-Уральском женщина погасила многочисленные штрафы за превышение скорости и нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции после ареста iPhone. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«Судебные приставы специализированного отдела по взысканию административных штрафов возбудили пять исполнительных производств в отношении жительницы Каменск-Уральского на сумму 23 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Женщину предупредили о временном ограничении ее выезда за границу РФ и права управления транспортным средством. Штрафы были погашены только после того, как судебный пристав-исполнитель арестовал у нее iPhone.

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