Новости дня
Минимальный размер оплаты труда могут повысить на 850 рублей
16 август 2019 (16:44)
УрБК, Москва, 16.08.2019. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года может составить 12 тыс. 130 руб., соответствующий проект Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 тыс. 130 руб. в месяц», — говорится в документе.
С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда был повышен до 11 тыс. 280 руб.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 тыс. 130 руб. в месяц», — говорится в документе.
С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда был повышен до 11 тыс. 280 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В России предлагают ввести минимальный почасовой размер оплаты труда в 100 рублей
- С 1 января минимальный размер оплаты труда в России повышен на 4%
- Правительство РФ в 2015 году увеличит минимальный размер оплаты труда на 7,4%
- С 1 марта 2012 года минимальный размер оплаты труда в ЯНАО будет повышен на 17%
- МРОТ в России увеличен до 4,61 тыс. рублей