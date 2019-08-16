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В Свердловской области производство скота и птицы в январе-июле сократилось на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В Свердловской области производство скота и птицы в январе-июле текущего года сократилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает Свердловскстат.



При этом в хозяйствах всех категорий региона в июле этого года по сравнению с июлем 2018 года уменьшилось поголовье овец и коз (с 74,3 тыс. до 73,1 до тыс. голов, или на 1,6%), птицы (с 13,8 млн до 13,7 млн голов, или на 0,7%). Напротив, увеличилось на 6,3% поголовье свиней (с 343,7 тыс. до 365,4 тыс. голов). На прежнем уровне осталось количество крупного рогатого скота — 268 тыс. голов.



Также уточняется, что в январе-июле увеличилось на 3,5% производство яиц (с 862,9 млн шт. до 893,3 млн шт.), а также молока — с 437,2 тыс. т до 438,2 тыс. т (на 0,2%).

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