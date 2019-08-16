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В России выпуск легковых машин в июле вырос на 5,4%

16 август 2019 (14:14)

УрБК, Москва, 16.08.2019. В России в июле с российских конвейеров сошло на 5,4% легковых автомобилей больше, чем в аналогичном месяце в прошлом году, достигнув таким образом уровня 110 тыс. выпущенных транспортных средств. Об этом сообщает Росстат.

В январе-июле в России было произведено 894 тыс. легковых автомобилей, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,1%.

Также сообщается, что за семь месяцев с начала года производство грузовых автомобилей составило 81,6 тыс. единиц — на 1,2% ниже показателя годичной давности. В июле же было выпущено на 18,7% грузовиков больше, чем в этом месяце в прошлом году — 13,2 тыс. экземпляров.

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