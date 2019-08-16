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«Уральские авиалинии» выплатят пассажирам рейса U6 178 Жуковский — Симферополь по 100 тыс. рублей
16 август 2019 (13:32)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» разместила на своем сайте объявление о порядке получения компенсаций пассажирами рейса U6178 Жуковский — Симферополь, севшего вчера на вынужденную посадку в Подмосковье.
В счет возмещения вреда, в том числе морального, «Уральские авиалинии» предлагают пассажирам денежную компенсацию в сумме 100 тыс. руб.
Выплата компенсации будет произведена на указанные банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления. В случае причинения вреда здоровью необходимо обращаться в страховую компанию по адресу электронной почты aviahelp@alfastrah.ru.
В счет возмещения вреда, в том числе морального, «Уральские авиалинии» предлагают пассажирам денежную компенсацию в сумме 100 тыс. руб.
Выплата компенсации будет произведена на указанные банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления. В случае причинения вреда здоровью необходимо обращаться в страховую компанию по адресу электронной почты aviahelp@alfastrah.ru.
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