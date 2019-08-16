Среди застройщиков Екатеринбурга нашлись противники «тепловых карт»

Пока администрация Екатеринбурга работает над упорядочиванием правил городской застройки, создавая «тепловые карты» соцобъектов и сетей, некоторые девелоперы продолжают уповать на старые принципы ведения строительного бизнеса. В частности, гендиректор компании «Атомстройкомплекс» (АСК) Валерий Ананьев попытался обвинить муниципальные власти в том, что они не проводят земельные аукционы и что якобы это приведет к стагнации строительства. Однако рыночная ситуация и уже запущенные проекты конкурентов АСК наглядно показывают — большинство застройщиков энергично меняют принципы работы, вовлекая в оборот законсервированные площадки или территории старых промышленных зон Екатеринбурга. Очевидно, что у них будет больше перспектив для устойчивой деятельности, так как они демонстрируют готовность к диалогу с властями и реагируют на запросы населения.Как и обещал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, в городе продолжается работа по созданию «тепловых карт». Это рабочий документ, на котором в зависимости от остроты ситуации в разные цвета окрашены все районы Екатеринбурга. На карте будут показаны уже действующие, строящиеся, проектируемые и перспективные объекты социальной инфраструктуры с датами ввода в эксплуатацию. «Тепловых карт» будет как минимум пять. К карте обеспеченности местами в дошкольных и средних учебных заведениях добавят зеленый (комплексное озеленение районов), градостроительный, инженерный (коммунальные сети) и дорожно-транспортный.Например, уже опубликованы карты дефицита мест в школах. Сделано это для того, чтобы жители Екатеринбурга могли осознанно делать выбор квартиры и приобретать жилье там, где школу уже строят, либо возведут в ближайшее время. Городская администрация прогнозирует, что к 2025 году в школах образуется дефицит 49 тыс. 219 мест. Об этом заявил на своей пресс-конференции Александр Высокинский. Чтобы решить эту проблему, на «тепловой карте» мегаполис разделили на 57 микрорайонов, с прогнозом застройки школами до 2035 года.«Мы сделали анализ по 57 городским территориям, чего раньше никогда не делали. Далее будем обсуждать планы с гражданами, чтобы у них было четкое понимание, как будет развиваться территория дальше. На базе микрорайонов мы будем обсуждать не только школы, но и парки, и скверы, благоустройство, дороги. Это новая логика, которая нам поможет при строительных решениях», — заявил глава города.В свою очередь, замглавы Екатеринбурга по вопросам строительства и землепользования Алексей Бирюлин указывает, что дефицит мест в школах при благоприятном прогнозе удастся ликвидировать только к 2035 году. При этом городские власти рассчитывают в решении этой и других проблем (с теми же зелеными зонами и инженерной инфраструктурой — прим. ред.) на активную помощь и понимание застройщиков. По словам Алексея Бирюлина, горадминистрация пытается донести эту позицию до строительных компаний, чтобы активно вовлечь их не только в заполнение городского пространства сотнями тысяч квадратных метров жилья, но и замотивировать на строительство детсадов и школ. Ведь не секрет, что именно некоторые застройщики активно способствуют увеличению дефицита мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Им существенно выгодней и дешевле встраивать свое жилье к уже существующим социальным объектам. В итоге районы переполняются детьми, и создается вакханалия с доступностью садиков и школ.На этот счет Александр Высокинский дипломатично указывает, что постройка школ — это задача муниципалитета, однако это не отменяет в ее решении участия застройщиков. «Мы все должны понимать, что при каждом построенном миллионе квадратных метров жилья нужно вкладывать около 10 миллиардов на социальную и дорожную инфраструктуру», — полагает глава города.В качестве примера озабоченности городскими властями сложившейся ситуацией приведем некоторые цифры. Вернее, планы по строительству детских дошкольных учреждений. Судя по «тепловой карте», начиная с этого года и до 2025 включительно на постройку новых детсадов требуется 6,6 млрд руб.Например, уже в этом году заложены 607 млн руб. на четыре учреждения: детсад в районе Академический на 250 мест, для ЖК Мичуринский — на 200 мест, на улице Славянской — на 250 мест и на улице Тенистой — на 300 мест.В 2020 году (общий объем финансирования — 552 млн руб., — прим. ред.) должен позволить построить новые дестсады в Академическом (на 300 мест), в «Солнечном» (детсад с ясельными группами на 250 мест) и на улице Фрезеровщиков — на 275 мест. Таким образом, до 2025 года горадминистрация рассчитывает сдавать и вводить в строй ежегодно по четыре-пять детсадов в разных, а, главное, уже плотно заселенных и активно растущих районах Екатеринбурга.Однако, похоже, что в случае с некоторыми компаниями-застройщиками диалог о взаимодействии в части обеспечения города объектами социальной инфраструктуры будет идти туго. Если вообще с отдельными представителями рынка удастся достигнуть договоренностей.Например, непонимание актуальности задачи и неготовность договариваться о новых механизмах взаимодействия явно демонтирует гендиректор компании «Атомстройкомплекс» (АСК) Валерий Ананьев. На днях на своей пресс-конференции он прямо заявил: «Из-за нехватки школ администрация Екатеринбурга притормозила выдачу разрешений на строительство жилья». Фактически же застройщик обвинил власти в том, что они не проводят земельные аукционы, попытавшись обыграть ситуацию так, что это затормозит строительство жилья.«Город, понимая, что не может строить необходимое количество школ, сказал застройщикам: «У нас выдано разрешений на строительство 30 млн квадратных метров жилья, и нам этого хватит на десятилетия. Мы вообще сегодня можем не заботиться о том, что вам негде строить», — заявил Валерий Ананьев.Заодно он использовал встречу с журналистами для критики конкурентов. Мол, одни компании находятся в более выгодных условиях, нежели другие. И если у одних есть земля, то у других ее почти не осталось. Такая позиция больше напоминает не бизнес-подход и умение работать в условиях конкурентного рынка, а привычку «по старинке» уповать на административные ресурсы и связи. «Мы не сможем начать работы по новым объектам, если не будут оформлены проекты планировок. Строить нечего будет уже завтра», — попытался усугубить ситуацию девелопер.Любопытно, что в ответ на призывы помочь с проектированием школ Валерий Ананьев попытался развернуть ситуацию в сторону своих интересов. Якобы это городская администрация, наоборот, должна помочь девелоперу: «одуматься» и поспособствовать в оформлении проектов планировок, а также выделять на торгах землю.Похоже, что АСК игнорирует в такой критике и чаяниях интересы своих же клиентов — покупателей квартир. Неслучайно в феврале горожане пожаловались в прокуратуру на дефицит мест в детсадах и школах Юго-Западного района и просили запретить строительство жилья без обеспечения территории соцобъектами.Тем не менее позиция АСК не является общей для городских застройщиков. Скорее голос Ананьева о «заморозке» земельных аукционов и скором дефиците мест под застройку прозвучал в гордом одиночестве. Тем более что все большее число застройщиков Екатеринбурга внедряет новые подходы к жилой застройке и проектирует жилые комплексы не в густонаселенных местах, где уже есть детсады и школы, а на свободных территориях старых промышленных объектов. Это говорит о том, что желанный администрацией Екатеринбурга диалог с девелоперами, а также «тепловые карты» скоро могут получить реальное воплощение в жизнь.