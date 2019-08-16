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Валютные вклады россиян за полгода выросли на 9%

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В I полугодии объем валютных депозитов россиян достиг 96 млрд долл. США, увеличившись на 9%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Банк России.



Отмечается, что рублевые депозиты прирастают значительно медленнее: за шесть месяцев они увеличились на 2,5%. Но все же общий объем вкладов россиян в рублях в несколько раз больше валютных. На 1 июля объем таких вкладов составлял около 23 трлн руб., в то время как объем валютных депозитов в пересчете на рубли — около 6 трлн руб.



Ставки по вкладам в иностранных денежных единицах в крупнейших российских банках значительно ниже, чем по рублевым. По данным ЦБ, в июне текущего года проценты по счетам в российской денежной единице в среднем составили 5,7%, в долл. США — 1,5%, евро — 0,24%.



Некоторые эксперты полагают, что повышенный интерес в I полугодии связан с высокими инфляционными ожиданиями, а также со спадом волнений относительно санкций в адрес российских банков. Они также отмечают: в рамках дедолларизации Банк России дестимулирует валютные депозиты.

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